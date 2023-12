SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A jornalista pernambucana Jullie Dutra se tornou a primeira pessoa a receber R$ 1 milhão de Luciano Huck no quadro Quem Quer Ser um Milionário, no Domingão com Huck (Globo).

No ar desde 2017, ainda quando o programa se chamava Caldeirão do Huck e passava aos sábados, ninguém acertou todas as perguntas e levou para casa a bolada. A última questão, que garantiu a quantia a Jullie, foi sobre qual era o número que Pelé usou na conquista da Copa de 1958. A resposta correta era 10.

Para garantir a certeza, ela usou um dos recursos do quadro, que permite ligar para um conhecido. A escolhida foi uma amiga, que a ajudou a escolher a alternativa correta. No total, são 15 questões. Veja abaixo quais foram.

Um homem calvo é popularmente chamado de: (Careca)

Qual é o apelido de Manuel Carlos, autor da novela "Felicidade", da Globo? (Maneco)

Em que país foi realizada a Cop 27, evento que reuniu cerca de 90 chefes de Estado para discutir as mudanças climáticas, em 2022? (Egito)

A caxumba é uma doença causada por (Vírus)

Tarsila do Amaral foi casada com qual famoso escritor brasileiro, a quem a artista dedicou a obra "Abaporu"? (Oswald de Andrade)

Qual foi a primeira cidade do Brasil a receber Dom João VI na transferência da sede do governo português, em 1808? (Salvador)

Como é chamado o triângulo formado por três lados de diferentes tamanhos? (Escaleno)

Castro Alves foi um dos principais representantes de qual destas gerações do romantismo brasileiro? (Condoreira)

Em qual cidade norte-americana foi assinada a Carta das Nações Unidas, tratado que estabeleceu a ONU, em 1945? (São Francisco)

Quantas colunas verticais existem na tabela periódica atualmente? (18)

Qual foi o apelido jocoso e crítico que a Bienal de Arte de São Paulo recebeu na edição de 1969? (Bienal do Boicote)

Como são chamadas as duas luas de Marte? (Fobos e Deimos)

Qual era a nacionalidade do engenheiro que iniciou o planejamento da construção do canal do Panamá? (Francês)

Quem realizou a primeira missa do Brasil, no dia 26 de abril de 1500? (Henrique de Coimbra)

Com apenas 17 anos, Pelé foi campeão mundial de futebol na Copa de 1958 usando a camisa número:". (10)