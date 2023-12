SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um país continental como o Brasil oferece opções de viagens para diferentes perfis de turistas. O que faz mais sucesso, porém, parecem ser as cidades de praia, principalmente do nordeste. Em um levantamento feito pelo Airbnb, empresa de aluguel de imóveis por curta temporada, sete das dez cidades mais buscadas pelos turistas brasileiros ficam na região.

Com base em pesquisas realizadas no período entre 1º de janeiro de 2023 e 30 de setembro do mesmo ano, para viagens ao longo de 2024, Fortaleza, capital do Ceará, ficou em primeiro lugar. Além de atrair visitantes com suas praias, dunas e falésias, a cidade também oferece passeios culturais como a Pinacoteca do estado.

Na sequência, a capital da Bahia, Salvador, aparece como um destino bastante desejado para o próximo ano. A cidade atrai visitantes com a arquitetura do Pelourinho e pela agitação cultural do bairro Rio Vermelho, além de seu famoso Carnaval.

A terceira colocação da pesquisa foge do perfil das duas primeiras posições. A cidade de Gramado não tem praias, nem é conhecida pelas altas temperaturas. A cerca de 100 km de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, o destino atrai turistas principalmente em eventos como o Natal Luz, e a Páscoa, além daqueles interessados na culinária local.

Entre as outras cidades mais buscadas pelos brasileiros também estão São José da Coroa Grande, em Pernambuco, Maceió e Maragogi, em Alagoas, João Pessoa, na Paraíba. Na sequência aparecem os únicos dois destinos no sudeste, Barretos, no interior de São Paulo, e Mangaratiba, no Rio de Janeiro. O décimo lugar ficou com Tamandaré, em Pernambuco.