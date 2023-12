RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Faltando duas semanas e ainda com 10 peões na casa, a Fazenda 15 vai acelerar o ritmo nesta reta final de programa. A direção do reality reservou algumas surpresas: duas roças com eliminações duplas, saída de mais dois peões antes da finalíssima com quatro participantes no dia 21 de dezembro.

Nesta terça-feira (12), a 12ª roça da temporada já terá quatro participantes disputando a permanência na berlinda e dois serão eliminados pelo público. Assim também irão acontecer na 13ª e a 14ª berlindas, que acontecerão na quinta-feira (14) e no sábado (16), respectivamente. Na terça-feira (19), mais uma eliminação dupla dos seis peões.

André Gonçalves, Cezar Black, Jaquelline Grohalski, Lily Nobre, Márcia Fu, Nadja Pessoa, Radamés Furlan, Shayan Haghbin, Tonzão Chagas e WL Guimarães ainda terão que passar por uma prova de fogo valendo R$ 30 mil. Chamada de A Grande Conquista, a dinâmica será feita em dupla, definidas por sorteio. Os quatro perdedores da disputa irão automaticamente para uma Roça Especial. Já os vencedores podem ou não cair na tentação de ganhar 30 mil, mas quem aceitar o dinheiro troca de lugar automaticamente com o seu adversário que perdeu o duelo.

CONFIRA ABAIXO O CRONOGRAMA DA RETA FINAL DE A FAZENDA 15

- Segunda-feira (11): Dez peões no jogo - Última Prova de Fogo da temporada e uma atividade entre os confinados;

- Terça-feira (12): Formação da roça com cinco participantes e dois serão vetados da Prova do Fazendeiro;

- Quarta-feira (13): Última Prova do Fazendeiro e votação entre quatro roceiros. Dois serão eliminados; Quinta-feira (14): Eliminação dupla entre os quatro peões que estarão na roça. Não vai ter mais o fazendeiro:

- Sexta-feira (15): Prova Especial - Os oito peões fazem a prova que terá como tema o reality A Grande Conquista, que será disputada em quatro duelos definidos por sorteio. Os quatro perdedores irão automaticamente para uma roça especial. Já os vencedores podem ou não cair na tentação de ganhar R$ 30 mil, mas quem aceitar dinheiro vai para a roça e troca de lugar com o seu adversário que perdeu. Os oito peões votarão para definir o quinto roceiro, entre os que ainda não estiverem na roça especial. No fim do programa, será aberta a votação do público.

- Sábado (16): Eliminação dupla entre cinco roceiros. Ficarão seis peões na disputa;

- Segunda-feira (18): Lavação de roupa suja com todo os peões da temporada, valendo prêmios. Nesse dia, os seis peões que ainda estiverem no jogo caem automaticamente numa roça especial. A votação será aberta para o público escolher quatro deles para serem os finalistas da temporada.

- Terça-feira (19): Os dois peões menos votados são eliminados e será definido o quarteto de finalistas; Quarta-feira (20): Festa com a participação de todos os peões da temporada e aberta a votação para o público para saber o campeão do reality entre os quatro finalistas.

- Quinta-feira (21): O campeão da temporada será conhecido e levará o prêmio de R$ 1,5 milhão.