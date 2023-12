RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Preta Gil, 49, anunciou, nesta segunda-feira (11), que o tratamento contra o câncer no intestino chegou ao fim após a cirurgia de retirada da bolsa de ileostomia e reconstrução do trato intestinal no mês passado. A cantora foi quem contou a novidade em um vídeo publicado nas redes sociais.

"Meus amores, finalmente chegou o dia desse vídeo tão esperado e é com muita alegria que venho dar essa notícia!!! Meu tratamento oncológico finaliza após uma cirurgia de reconstrução do meu trato intestinal e reversão da ilestomia! Sigo em processo de reabilitação e ficarei durante 5 anos sob cuidados médicos", começou Preta na publicação.

Ela, que foi diagnosticada com a doença em janeiro, explicou que o monitoramento por mais alguns anos é um tratamento comum aos pacientes oncológicos e fez questão de agradecer o apoio que recebeu durante o ano de 2023. "Estou muito, muito, muito feliz e grata!!! A cada um que me deixou uma mensagem de carinho, a cada abraço de afeto que recebi nas ruas, à toda minha rede de apoio, amigos e minha família que não largaram minha mão nenhum segundo".

Preta disse que teve um ano "muito difícil" e que está empolgada com a chegada de 2024. Ela ainda anunciou o primeiro show da agenda do carnaval de 2024: "Foi um ano muito difícil, sofrido, mas de muitas vitórias, de uma onda de amor gigantesca e que foi essencial para esse meu processo de cura! Com isso, quero anunciar que dia 04 de fevereiro, no Jeunesse Arena (RJ), vamos poder celebrar em grande estilo e com a comemoração dos 15 anos do @blocodapreta!", concluiu.