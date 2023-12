RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A novela "Vai na Fé" não deu chances para "Terra e Paixão" nem para "Todas as Flores" na premiação do "Melhores do Ano" do Domingão com Huck. A trama de Rosane Svartman conquistou o público e levou um dos troféus mais aguardados da edição de 2023 do programa. Gravado nesta segunda-feira (11), a atração só vai ao ar no próximo domingo (17), mas os premiados já são conhecidos e festejados nas redes.

Letícia Colin venceu como Melhor Atriz e Emílio Dantas levou a estatueta de Melhor Ator. Quem se emocionou com eleição do público de "Revelação" foi Amaury Lorenzo. O Ramiro de "Terra e Paixão" fez questão de dividir o prêmio com o colega de cena Diego Martins, o Kevin, e ainda elogiou a atuação de Clara Moneke em "Vai na Fé". "Me sinto muito honrado", comentou.

Adriana Esteves levou o título de "Melhor Atriz de Série" com a atuação da contadora Cibele em "Os Outros". Eduardo Sterblitch, que interpretou o ex-policial Sérgio na mesma produção da Globo ficou com "Melhor Ator de Série". Paulo Vieira ficou com o título de "Melhor Humorista" e César Tralli foi eleito pelo público como "Melhor Jornalista".

*