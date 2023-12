SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Zara está sofrendo críticas nas redes sociais, com usuários pedindo um boicote à marca após o lançamento de uma nova campanha publicitária.

Ativistas dizem que as fotos da campanha "The Jacket" se assemelham a imagens do conflito entre Israel e Hamas. As fotografias, posteriormente retiradas do ar pela empresa, mostravam a modelo Kristen McMenamy segurando um manequim embrulhado em um plástico branco.

O ambiente das imagens parece ser de estátuas e blocos de gesso danificados. Na manhã desta terça-feira (12), a Zara postou um comunicado em sua página oficial de Instagram, no qual afirma lamentar o ocorrido, que define como mal-entendido.

"A campanha foi criada em julho e feita em setembro e apresenta esculturas inacabadas, e foi criada com o único propósito de apresentar peças de vestuário feitas à mão num contexto artístico".

A rede de lojas ainda disse que alguns consumidores enxergaram algo longe do que se pretendia quando a campanha foi criada, e que retirou as imagens de seu site e redes sociais.