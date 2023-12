RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Hugh Grant, 63, falou da felicidade em estar longe das produções de comédias românticas.

O ator colocou a "culpa" na idade e aparência. "Fiquei muito velho, gordo e feio para fazer comédias românticas, obviamente. Então, comecei com coisas mais interessantes", disse ele no talk show The Drew Barrymore Show, apresentado por Drew Barrymore.

Grant disse que ultimamente a sua carreira tem sido "adorável". "Eu disse que melhorei um pouco", contou ele, que pode ser visto em "Wonka". "Fiquei um pouco menos mal depois que tive filhos, me casei, fiquei mais feliz", acrescentou.

Em seguida, o ator confessou sobre como se sentia ao protagonizar os filmes de comédia romântica. "Eu amo esses filmes. Adoro o fato de que as pessoas ainda gostam deles, mas nunca me senti confortável em fazê-los", disse. "Não sei sobre você, mas prefiro mais uma máscara. Eu quero ser outra pessoa. Então, isso me liberta e eu gosto bastante de atuar", finalizou.