SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Zé Neto e Cristiano devem retornar aos palcos no dia 28, em Xangrila (RS). A informação é da assessoria da dupla.

Zé Neto recebeu alta nesta segunda-feira (12) , após passar seis dias internado no Hospital de Base de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

O músico deve fazer exercícios de fisioterapia respiratória e permanecer em repouso. Ele ainda deve voltar ao hospital e fazer outras consultas e exames para avaliar sua evolução.

Ele fraturou três costelas e levou pontos no braço esquerdo em um acidente de carro, além de sofrer uma contusão pulmonar.

O ACIDENTE

O acidente ocorreu na terça-feira (5), quando Zé Neto saía de seu rancho em Fronteira (MG) com destino a São José do Rio Preto (SP).

A Polícia Rodoviária Federal disse que o acidente com colisão lateral entre veículos contou com cinco vítimas. Além de Zé Neto, outra pessoa também se machucou gravemente. As outras três tratam ferimentos leves - uma delas é menor de idade, segundo informações preliminares da PRF.