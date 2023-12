ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Bruno Luperi não esconde: não esperava mais fazer remakes de novelas do seu avô, o escritor Benedito Ruy Barbosa, após o sucesso da refilmagem de "Pantanal", em 2022. Mas foi provocado pela Globo especialmente por uma nostalgia que "Renascer", de 1993, tinha em sua vida.

Em coletiva de imprensa virtual para apresentar a produção para a imprensa, realizada nesta terça (12), a qual a Folha de S.Paulo esteve presente, Bruno diz que o folhetim é a primeira novela que tem em sua memória. Não só de assistir, mas de acompanhar a produção sendo realizada em sua casa.

"Quando fizemos o remake de 'Pantanal', eu tinha prometido que não ia mais mexer em novelas do meu avô. Era uma novela que tinha personagens míticos, que entraram no imaginário do público. Mas mexeram no frasquinho do cramulhão. Fui provocado pela Globo, e não resisti", disse o autor.

"Eu tinha cinco anos quando a novela foi ao ar. Lembro bem de ver meu avô escrevendo a novela, de notar o elenco e a produção chegando na casa dele para combinar a produção. É uma nostalgia muito forte na minha memória", completou.

A provocação também serviu para atrair o diretor Gustavo Fernandez, que está emendando trabalhos. "Eu fiz 'Pantanal', depois emendei 'Justiça 2', na teoria deveria descansar. Mas me provocaram também, mexeram comigo. Essa história foi muito importante para mim", completou.

Nostalgia foi a palavra da apresentação. Além de Luperi, a atriz Juliana Paes, que vai interpretar Jacutinga na nova versão em papel que era de Fernanda Montenegro na original, diz que a novela trouxe questões para sua vida quando viu apenas aos 13 anos.

"Eu aceitei fazer porque quando tinha 13 anos essa novela me trouxe muitas questões. Não deixei de ver nada. 'Renascer' é nostalgia. Quando li os capítulos, me apaixonei pelas falas de Jacutinga. E eu queria ter a oportunidade de falar aquilo. Acho que as mulheres vão gostar do que Jacutinga tem a dizer", explicou a atriz.

Outro ponto curioso foi a emoção. Diversos atores negros ou baianos estavam felizes por terem uma chance de contar a história de uma novela que se passa na Bahia. O mais emocionado era Fábio Lago, ator que é de Ilhéus, cidade onde se passa a trama.

"Quando soube que o Gustavo Fernandez iria fazer 'Renascer' em 'Justiça 2', pedi o contato dele, mas eu já estava certo para a trama. Para mim, é um renascimento de verdade. Por ser filho da cidade, filho daquela realidade", falou Lago, aos prantos.

A nova versão de "Renascer" estreia em 22 de janeiro de 2024, e terá a missão de manter o crescimento que a sua antecessora "Terra e Paixão" tem apresentado, com médias próximas aos 30 pontos de audiência na Grande São Paulo.