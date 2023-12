SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Beyoncé está sendo acusada pelo artista Hajime Sorayama de usar seu trabalho sem permissão na turnê de "Renaissance".

Sorayama postou nas redes sociais alguns desenhos que fez de mulheres vestidas em uma armadura robotizada, similar ao figurino usado por Beyoncé em parte do seu show.

"Ei, @beyonce, você podia ter me pedido 'oficialmente', assim eu podia ter feito um trabalho melhor para você, assim como fiz para o @theweeknd", escreveu o artista no X, ex-Twitter.

Na postagem, o artista se refere ao The Weeknd, para quem colaborou na criação artística de alguns shows.

Segundo o TMZ, muitos fãs notaram a semelhança entre as roupas de Beyoncé e as criações de Soroyama e assumiram que a autoria do figurino usado no show era do artista.