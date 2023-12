SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A banda Simply Red vem para o Brasil na turnê que comemora os 40 anos do grupo. A única apresentação em São Paulo acontece no dia 15 de março de 2025, mas os ingressos começam a ser vendidos nesta sexta-feira (15), às 10h, pela plataforma Eventim.

Nesta quarta-feira (13), no mesmo horário, os clientes Santander poderão adquirir os bilhetes na pré-venda. As compras feitas com o cartão do banco podem ser parceladas em até três vezes e receber 10% de desconto --abatimento sujeito à disponibilidade.

O show acontece no Allianz Parque, na zona oeste da capital, que será dividido em oito setores de cadeiras. A mais cara delas leva o nome de red, e chega a custar R$ 1.800 na modalidade inteira, ou 1.620 para clientes Santander. Além dessa sessão, os assentos platinum (R$ 900, inteira), gold (R$ 690, inteira) e silver (R$ 560, inteira) também ficam localizadas no gramado do estádio.

Nas arquibancadas ficam os fãs que comprarem ingressos para as cadeiras inferior leste (R$ 690, inteira), oeste (R$ 690, inteira) e sul (R$ 560, inteira). As cadeiras superiores saem por R$ 390 na modalidade inteira, ou R$ 351 para clientes Santander.

Quem quiser comprar os ingressos presencialmente pode ir à bilheteria do Estádio do Morumbi nos dias 13, 14 e 15 de dezembro. A partir do dia 16, as vendas passam a acontecer no Allianz Parque.

A última vez que o Simply Red esteve no Brasil foi em 2012 e os integrantes estão empolgados para esse retorno ao país depois de 13 anos. No dia do show, a casa abre para o público às 16h, a banda sobe ao palco às 21h.