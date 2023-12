SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Escrito nas Estrelas", de Arnaldo Black e Carlos Rennó, lançada por Tetê Espíndola em 1985, é, neste momento, a segunda música mais escutada pelos brasileiros na plataforma musical Spotify. O motivo por trás da volta repentina da canção às paradas foi Marcia Fu, que cantou a música em A Fazenda 15.

Tetê se surpreendeu ao voltar com força aos ouvidos dos brasileiros e comemorou nas redes sociais: "Nas estrelas! Blackdorf e Carlos Rennó são os compositores desse delicioso clássico da minha trajetória. Convido a todos a ouvirem minha discografia nas plataformas digitais, vou adorar". Nascida em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a cantora conquistou uma geração com seu maior sucesso e, agora, compartilha os memes que circulam pela internet com a sua música.

O fenômeno mostrou que a popularidade de Márcia Fu vem crescendo. A ex-jogadora de vôlei, que volta e meia rende memes nas redes sociais, é cotada como favorita por parte dos espectadores de A Fazenda 15.

Parte do sucesso de "Escrito Nas Estrelas" também vem da regravação da música pela cantora Lauana Prado.

