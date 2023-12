SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O rapper Kanye West foi a festa de promoção de seu novo álbum, o "Vultures", vestido com um capuz pontiagudo preto, semelhante às vestes utilizadas pelo grupo racista e terrorista Ku Klux Klan -com a diferença de que o traje usado por West era preto, e não branco.

O evento ocorreu em Miami, nos Estados Unidos. West chegou a fazer uma apresentação ao lado dos rappers Kodak Black e Bad Bunny. Uma das filhas de West, North, de 10 anos, chegou a participar da apresentação do pai.

A roupa de Kanye West levou a ira de alguns fãs. No X, ex-Twitter, "estou chorando depois de ver isso, cara" escreveu um internauta.

Outros fãs, porém, apontaram que a veste foi uma referência a música "Black Skinhead" de West, do álbum Yeezus, em que três homens aparecem vestindo o capuz preto no início do videoclipe.

Essa está longe de ser a primeira polêmica em que o cantor se envolve. West já foi criticado por fazer comentários antissemitas, elogiar Adolf Hilter, fazer menções a Ku Klux Klan e apoiar o ex-presidente Donald Trump -nesse último caso, o rapper voltou atrás depois de contrair Covid-19.