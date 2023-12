RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Foram cinco meses de torcida para que o apertão de Ramiro (Amaury Lorenzo) em Kelvin (Diego Martins) virasse um beijo cinematográfico e nesta terça-feira (12), a troca de carinho aconteceu entre os dois personagens de "Terra e Paixão". A cena chegou a ser gravada em segredo e com um adendo apenas para os dois atores e para as pessoas da produção ligadas à sequência da trama.

O cuidado da direção da Globo foi para evitar pressão do público mais conservador como aconteceu recentemente em "Vai na Fé" e também em "Orgulho e Paixão. A cena movimentou as redes sociais e foi parar nos assunto mais comentados do X, antigo Twitter.

"Finalmente saiu o beijo do Ramiro e Kevin", comentou uma pessoa. "Meu Deus, sem ar. Eu amo tanto eles. Te amo, Kevin. Te amo, Ramiro", escreveu outra. "Que beijo, socorro, Kevinho e Ramiro maior casal da novela", acrescentou mais uma. O casal shippado nas redes sociais e está sendo chamado de #kelmiro.