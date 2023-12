SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Taylor Swift tem oficialmente a turnê mais lucrativa da história. De acordo com o Guinness World Records , a "The Eras Tour" se tornou a primeira turnê a ultrapassar a marca de US$ 1 bilhão, cerca de R$ 4 bilhões.

A turnê arrecadou US$ 1,04 bilhão, R$ 5,15 bilhões, até o momento, de acordo com a Pollstar. Com isso, a cantora americana quebrou o recorde de Elton John, que arrecadou US$ 939 milhões, R$ 4,6 bilhões, com sua turnê de despedida.

De acordo com a Pollstar, 4,3 milhões de ingressos foram vendidos até o momento. Dessa forma, a turnê poderá arrecadar mais de US$ 2 bilhões até o fim das apresentações, que devem acabar em dezembro de 2024.

A venda de produtos durante os shows também provou ser uma fonte lucrativa de receita por ter gerado cerca de US$ 200 milhões até o momento.

Essa, porém, não é a primeira vez que a cantora americana entrou no livro dos recordes, uma vez que ela tem mais de 35 registros nele.

Duas de suas entradas aconteceram em 2022, quando "Midnights", o seu décimo álbum de estúdio, se tornou o disco mais transmitido no Spotify em 24 horas e teve o maior número de streams no primeiro dia de lançamento.