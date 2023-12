RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A atriz Kate Micucci, que interpretou a personagem Lucy na série "The Big Bang Theory", usou as redes sociais para contar aos fãs que foi diagnosticada com câncer de pulmão há pouco mais de um mês. Ela também anunciou ter iniciado o tratamento e chegou a gravar um vídeo no hospital para tranquilizar as pessoas sobre o seu estado de saúde.

A estrela contou que o diagnóstico foi precoce. "Estou no hospital porque ontem fiz uma cirurgia de câncer de pulmão. Eles descobriram cedo", contou Kate.

Micucci, que participou de duas temporadas da série premiada, desabafou sobre o tumor. "É muito estranho porque nunca fumei um cigarro na minha vida, então foi uma surpresa. Mas também acho que isso acontece e a melhor notícia é que foi precoce. Estou bem".

A artista ainda contou ter descoberto a doença após exames de sangue e ressaltou a importância de procurar médicos ao notar qualquer anormalidade. "Tive uma coisa em meus exames de sangue que ficou muito alta. Então procurei um médico e fiz mais exames. Examinei meu coração e foi aí que a mancha em meu pulmão foi notada", disse.