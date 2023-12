SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - São Paulo conta com uma grande variedade de espaços culturais que oferecem acesso gratuito a exposições e acervos. Todos os museus do estado possuem ao menos um dia de visitação sem cobrar ingressos.

A seguir, confira um roteiro de museus com entradas gratuitas na capital paulista, de acordo com cada dia da semana.

TERÇA-FEIRA

Catavento Cultural

Inaugurado em março de 2009, possui 219 instalações divididas em quatro seções: Universo, Vida, Engenho e Sociedade. A proposta é aproximar o público do mundo científico. No local, é possível encontrar reproduções do chão da lua com a pisada do astronauta Neil Armstrong, além de viagens pelo Brasil na época dos dinossauros. Também há explicações interativas sobre como funciona a eletricidade estática, que faz os cabelos ficarem em pé.

Av. Mercúrio, Parque Dom Pedro II, s/n, Brás, região central. Funcionamento: ter. a dom, das 10h às 17h. https://museucatavento.org.br/. Outros dias: R$ 15.

Fundação Maria Luisa e Oscar Americano

Localizada no Morumbi, próxima ao Palácio dos Bandeirantes, a Fundação reúne peças e documentos relacionados à história do Brasil, com destaque para os períodos colonial e imperial. O acervo fica aberto das 10h às 17h30 e conta com obras de artistas do século 20, como Cândido Portinari, Di Cavalcanti, Lasar Segall e Victor Brecheret. O espaço também realiza cursos e concertos. A programação com atividades culturais está disponível no site.

Av. Morumbi, 4077, Morumbi, região oeste. Funcionamento: ter. a dom, das 10h às 17h30. https://www.fundacaooscaramericano.org.br/. Outros dias: R$ 20.

MASP

Cartão-postal da avenida Paulista, o Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand -conhecido como MASP- é o primeiro museu moderno do país. A sede foi projetada por Lina Bo Bardi no século 20. No segundo andar, a mostra de longa duração "Acervo em transformação", caracterizada por estar em constante modificação, recebe obras dispostas em cavaletes de cristal, rompendo com o modelo de museus europeus, que traz uma narrativa linear com ordem e disposição das obras nas salas já definidas.

Av. Paulista, 1578, Bela Vista, região central. Funcionamento: ter, das 10h às 20h (entrada até às 19h); qua. a dom., das 10h às 18h. https://masp.org.br/. Outros dias: R$ 60.

MIS EXPERIENCE

Criado em 2019, o MIS Experience fica no bairro Água Branca, na região oeste da capital. O museu foi construído em um galpão de 2 mil metros quadrados e recebe exposições imersivas que utilizam novas tecnologias, como projeções nas paredes e teto do ambiente. O local já recebeu a exposição "Leonardo da Vinci: 500 anos de um gênio", "Portinari para todos" e "Michelangelo: o mestre da Capela Sistina". Os ingressos são gratuitos às terças e podem ser retirados apenas na bilheteria física.

R. Vladimir Herzog, 75, Água Branca, região oeste. Funcionamento: ter. a sex., das 10h às 18h; sáb., das 10h às 19h; dom. e feriados, das 10h às 18h. https://misexperience.org.br/. Outros dias: R$ 40.

MIS (Museu da Imagem e do Som)

O Museu da Imagem e do Som abriga aproximadamente 300 mil itens, entre obras de cinema, vídeo, fotografia e música. O MIS guarda registros da vida contemporânea brasileira e sua relação com as artes, além de oferecer uma programação mensal de shows, mostras, festivais de cinema e vídeo, exposições de fotografia e de artes gráficas.

Av. Europa, 158, Jardim Europa, região oeste. Funcionamento: ter. a sex., das 12h às 22h; sáb., dom. e feriados, das 11h às 21h. Aos sábados, acesso grátis às exposições do térreo e do acervo. https://mis-sp.org.br/. Outros dias: R$ 30.

Museu do Futebol

Atualmente, o Museu do Futebol -que possui entrada gratuita às terças- passa por obras de renovação, que acontecem até abril de 2024, em sua exposição principal. Porém, a mostra temporária "Futebol de Brinquedo" continua em cartaz até abril e tem acesso sem custos diariamente. O acervo inclui mais de 100 brinquedos analógicos inspirados no futebol e funciona das 9h às 18h.

Praça Charles Miller, s/n, Estádio Paulo Machado de Carvalho, Pacaembu, região oeste. Funcionamento: ter. a dom., das 9h às 18h (bilheteria até às 17h). https://museudofutebol.org.br/

QUARTA-FEIRA

Museu Afro Brasil

Com destaque para a perspectiva africana na formação do patrimônio, identidade e cultura brasileiras, o acervo armazena pinturas, esculturas, gravuras, fotografias, documentos e peças etnológicas, de autores brasileiros e estrangeiros, produzidos entre o século 18 e os dias de hoje. Diversos aspectos africanos e afro-brasileiros, no âmbito histórico, sãp abordados em temas como a religião, o trabalho, a arte e a escravidão.

R. Pedro Álvares Cabral, s/nº, Pavilhão Manoel da Nóbrega, Parque Ibirapuera, portão 10, região sul. Funcionamento: ter. a dom., das 10h às 18h (entrada até as 17h). www.museuafrobrasil.org.br. Outros dias: R$ 6.

Museu do Ipiranga

O museu público mais antigo da cidade de São Paulo tem sua sede em um monumento-edifício que integra o conjunto arquitetônico do Parque da Independência. Reaberto em 2022, após nove anos fechado para visitação, o Museu do Ipiranga da Universidade de São Paulo (USP), teve sua área construída dobrada e área expositiva triplicada, além do Jardim Francês e suas fontes recuperadas. Todos os pavimentos do edifício possuem recursos de acessibilidade, como Libras, legendagem, Braile, audioguia, piso podotátil e impressão em fontes ampliadas e com alto contraste. As entradas nos feriados do aniversário de São Paulo (25/1) e da Independência (7/9), além do primeiro domingo de cada mês, também são gratuitas

R. dos Patriotas, 20, Ipiranga, região sul. Funcionamento: ter. a dom., das 11h às 18h (entrada até às 17h). https://museudoipiranga.org.br/. Outros dias: R$ 30.

Museu Histórico da Imigração Japonesa

No bairro Liberdade -onde fica um dos maiores pontos turísticos da cidade e também a maior comunidade japonesa fora do Japão-, o museu possui um acervo de mais de 97.000 itens pertencentes aos imigrantes japoneses, como documentos, fotos, jornais, livros, revistas, filmes, vídeos, discos, quadros de pinturas, utensílios de trabalho e kimonos. A exposição localiza-se nos sétimo, oitavo e nono andares do prédio do Bunkyo. A biblioteca reúne as edições completas de jornais nipo-brasileiros.

R. São Joaquim, 381, Liberdade, região central. Funcionamento: ter. a dom., das 13h às 17h. https://www.bunkyo.org.br/br/museu-historico/. Outros dias: R$ 16.

QUINTA-FEIRA

Museu das Culturas Indígenas

É o primeiro museu feito e conduzido por indígenas no país, que exalta o protagonismo de diversos povos originários por meio do Conselho Indígena Aty Mirim, que administra as diretrizes de curadoria. O local conta com sete andares e é dividido em exposições de longa e curta duração, centros de pesquisa e referência, auditório, administrativo e reserva técnica, totalizando uma área de 1.400 m².

R. Dona Germaine Burchard, 451, Água Branca, região oeste. Funcionamento: ter., qua., sex., sáb. e dom, das 09h às 18h; qui., das 09h às 20h. https://museudasculturasindigenas.org.br/. Outros dias: R$ 15.

SEXTA-FEIRA

Museu da Casa Brasileira (MCB)

O Museu da Casa Brasileira foi criado em 1970 como Museu do Mobiliário Artístico e Histórico Brasileiro. Hoje, a instituição dedica-se às questões da morada brasileira pelo viés da arquitetura e do design. Além das exposições permanentes e temporárias, o MCB recebe uma agenda cultural fixa e apresentações musicais regularmente. Também possui uma editora própria, especializada em publicações sobre design, mobiliário, cultura material, costumes e usos da sociedade brasileira.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 2705, Jardim Paulistano, região oeste. Funcionamento: ter. a dom., das 10h às 18h. https://mcb.org.br/pt/. Outros dias: R$ 6.

SÁBADO

Museu da Imigração

O Museu da Imigração está localizado no complexo histórico da antiga Hospedaria de Imigrantes do Brás, que recebeu aproximadamente 2,5 milhões de pessoas entre 1887 e 1978. A exposição de longa duração "Migrar: experiências, memórias e identidades" é dividida em oito módulos e apresenta o processo migratório como um fenômeno permanente na história da humanidade, abordando contextos mais específicos, como a grande imigração ocorrida nos séculos 19 e 20, as políticas voltadas ao tema e as contribuições para a formação do estado e da cidade de São Paulo.

R. Visconde de Parnaíba, 1316, Mooca, região leste. Funcionamento: ter. a sáb., das 9h às 18h; dom., das 10h às 18h (bilheteria aberta até às 17h). https://museudaimigracao.org.br/. Outros dias: R$ 16.

Museu da Língua Portuguesa

A Estação da Luz foi um dos principais pontos de passagem dos imigrantes que chegaram ao Brasil. Hoje, é um espaço dedicado ao Museu da Língua Portuguesa -reaberto em 2021, com processos de reconstrução e reimplantação, após o incêndio que atingiu a construção em 2015. A exposição principal explora a língua portuguesa, falada por 260 milhões de pessoas no mundo, e possui recursos interativos, como palavras cruzadas e a "Rua da Língua", uma tela com mais de 100 metros de comprimento com fragmentos de poesia visual e sonora, que projeta paredes, muros, faces de edifícios e jornais.

Praça da Luz, s/n, Bom Retiro, região central. Funcionamento: ter. a dom., das 9h às 16h30 (permanência permitida até 18h). https://www.museudalinguaportuguesa.org.br/. Outros dias: R$ 20.

Museu de Arte Sacra

Tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em 1943, o Museu de Arte Sacra detém uma grande coleção de obras criadas entre os séculos 16 e 20, totalizando mais de 18 mil itens no acervo e artigos de nomes reconhecidos, como Frei Agostinho da Piedade, Frei Agostinho de Jesus, Antônio Francisco de Lisboa, o "Aleijadinho" e Benedito Calixto de Jesus. Há coleções de presépios, prataria e ourivesaria, altares, vestimentas e livros litúrgicos.

Av. Tiradentes, 676, Luz, região central. Funcionamento: ter. a dom., das 9h às 17h (entrada até às 16h30). https://museuartesacra.org.br/. Outros dias: R$ 6.

Museu Judaico

O maior acervo judaico do país, constituído integralmente por doações, está instalado em um edifício tombado pelo patrimônio municipal: o antigo prédio do templo Beth-EL -uma das sinagogas mais antigas em São Paulo. O Museu apresenta histórias, memórias, tradições e valores da cultura judaica ao longo de quatro andares expositivos.

R. Martinho Prado, 128, Bela Vista, região central. Funcionamento: ter., qua., sex., sáb e dom., das 10h às 19h; qui., das 12h às 21h. https://museujudaicosp.org.br/. Outros dias: R$ 20.

Pinacoteca

Fundada em 1905, a Pinacoteca é o museu de arte mais antigo da cidade. O acervo inclui produções brasileiras, realizadas entre o século 19 e a contemporaneidade, com obras de Tarsila do Amaral e Di Cavalcanti, por exemplo. É possível visitar os três edifícios, instalações da Pina Luz, Pina Estação e Pina Contemporânea, com um único ingresso. Após às 17h, na quinta-feira, a entrada também é gratuita e tem permanência até às 20h.

Praça da Luz, 2, Luz, região central. Funcionamento: ter. a dom., das 10h às 17h30 (com permanência até as 18h); www.pinacoteca.org.br. Outros dias: R$ 30.

DOMINGO

MAM (Museu de Arte Moderna)

Localizado no Parque Ibirapuera, o edifício do Museu de Arte Moderna foi construído por Oscar Niemeyer na década de 1950 e adaptado por Lina Bo Bardi em 1982. Seu acervo possui mais de 5 mil obras produzidas por nomes mais representativos da arte moderna e contemporânea, como Tarsila do Amaral, Tomie Ohtake, Leon Ferrari e Hélio Oiticica.

Parque do Ibirapuera, s/n, Parque Ibirapuera, região sul. Funcionamento: ter. a dom., das 10h às 18h (entrada até às 17h30). https://mam.org.br/. Outros dias: R$ 30.



ENTRADAS GRATUITAS DIARIAMENTE

Caixa Cultural

Praça da Sé, 111, Sé, região central. Funcionamento: ter. a sáb., 10h às 18h; dom., das 9h às 17h. https://www.caixacultural.gov.br

Casa Guilherme de Almeida

R. Macapá, 187, Perdizes, região oeste. Funcionamento: ter. a dom., das 10h às 17h30. https://www.casaguilhermedealmeida.org.br/

Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB)

R. Álvares Penteado, 112, Centro, região central. Funcionamento: aberto todos os dias, exceto às terças, das 9h às 20h. https://ccbb.com.br/sao-paulo/

Centro Cultural Coreano

Av. Paulista, 460, Bela Vista, região central. Funcionamento: seg. a sex., das 10h às 17h; sáb., das 10h às 13h. https://brazil.korean-culture.org/

Centro Cultural Fiesp

Av. Paulista, 1313, Bela Vista, região central. Funcionamento: ter. a dom., das 10h às 20h. https://centrocultural.fiesp.com.br/

Centro de Memória do Circo

Av. São João 473 (Galeria Olido), Centro Histórico, região central. Funcionamento: seg. a sex, das 10h às 18h (fechado às terças); sáb. e dom., das 13h às 18h. http://memoriadocirco.prefeitura.sp.gov.br/

Fundação Ema Klabin

R. Portugal, 43, Jardim Europa. Funcionamento: qua. a dom., das 11h às 16h, com permanência até as 17h. https://emaklabin.org.br/

Instituto Moreira Salles (IMS)

Av. Paulista, 2424, Bela Vista, região central. Funcionamento: ter. a dom. e feriados, das 10h às 20h (fechado às segundas). https://ims.com.br/

Itaú Cultural

Av. Paulista, 149, Bela Vista, região central. Funcionamento: ter. a sáb, das 11h às 20h; dom., das 11h às 19h. https://itaucultural.org.br/

Japan House

Av. Paulista, 52, Bela Vista, região central. Funcionamento: ter. a sex, das 10h às 18h; sáb., das 9h às 19h; dom. e feriados, das 9h às 18h. https://www.japanhousesp.com.br/

Memorial da América Latina

Av. Mário de Andrade, 664, Barra Funda, região oeste. Funcionamento: ter. a dom., das 10h às 17h. https://memorial.org.br/

Memorial da Resistência

Largo General Osório, 66, Santa Ifigênia, região central. Funcionamento: qua. a seg., das 10h às 18h. https://memorialdaresistenciasp.org.br/

Museu Brasileiro da Escultura e Ecologia (Mube)

R. Alemanha, 218, Jardim Europa, região oeste. Funcionamento: ter. a dom., das 11h às 17h30. https://www.mube.space/

Museu da Bolsa do Brasil

R. XV de Novembro, 275, Mezanino, Centro Histórico, região central. Funcionamento: seg. a sáb., das 9h às 17h, com entrada até às 16h. https://mub3.org.br/

Museu da Energia

Al. Nothmann, 184, Campos Elíseos, região central. Funcionamento: ter. a sáb., das 10h às 17h. https://www.energiaesaneamento.org.br/museu/museu-da-energia-de-sao-paulo/

Museu das Favelas

Av. Rio Branco, 1269, Campos Elíseos, região central. Funcionamento: ter. a dom., das 9h às 18h, com entrada até às 17h. https://www.museudasfavelas.org.br/

Museu de Arte Contemporânea da USP (MAC)

Av. Pedro Álvares Cabral, 1301, Ibirapuera, região sul. Funcionamento: ter. a dom., das 10h às 18h. http://www.mac.usp.br/

Museu de Geociências da USP

R. do Lago, 562, Butantã, região oeste. Funcionamento: seg. a sex., das 8h às 12h e das 14h às 18h. https://museu.igc.usp.br/

Museu de Zoologia da USP

Av. Nazaré, 481, Ipiranga, região sul. Funcionamento: qua a dom, das 10h às 17h, com entrada até às 16h30 https://mz.usp.br/pt/pagina-inicial/

Museu do Instituto Biológico

Av. Doutor Dante Pazzanese, 64, Vila Mariana, região sul. Funcionamento: ter. a dom, das 9h às 16h. https://planetainseto.com.br/

Museu dos Óculos

R. dos Ingleses, 108, Morro dos Ingleses, região central. Funcionamento: seg. a sex., das 9h às 18h; sáb, das 9h às 13h. https://www.miguelgiannini.com.br/museudosoculos

Museu Lasar Segall

R. Berta, 111, Vila Mariana, região sul. Funcionamento: qua. a seg., 11h às 19h. http://www.museusegall.org.br/acervo/

Paço das Artes

Av. da Universidade, I, Cidade Universitária/USP, Butantã, região oeste. Funcionamento: qua. a sex, das 10h às 19h; sáb., dom. e feriados, das 11h às 18h. www.pacodasartes.org.br