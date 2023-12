SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Museu da Imagem e do Som (MIS), localizado na região oeste da capital paulista, recebe uma programação gratuita para as crianças no domingo (17). As atividades fazem parte da Maratona Infantil, que acontece mensalmente, e, em dezembro, conta com temas natalinos.

As atrações acontecem das 10h às 17h e incluem contações de histórias e espetáculos musicais e de mágica. O público também poderá participar de oficinas práticas de fantoches com meias, massinha de modelar, além de produção de cartões e biscoitos de Natal.

A Maratona Infantil ainda oferece uma oficina de animação com o método stop motion, no qual as crianças poderão criar personagens inspirados no longa "O estranho mundo de Jack" e animá-los quadro a quadro em um pequeno cenário iluminado.

Na área externa, as famílias são convidadas a se envolver com outras propostas lúdicas, como jogos, pintura artística, bolhas de sabão gigantes e circuitos com exercícios físicos. Para algumas atividades, é necessário retirar o ingresso com uma hora de antecedência na recepção do evento.

No Teatro do Pulgão, a companhia Von Feffer de Fantoches apresenta a história de Zeca Peteca, um menino que não gosta do Natal, e resolve roubar o saco de presentes do Papai Noel. Juquinha, que mora no mesmo vilarejo, tenta resolver o mistério com a ajuda de outras crianças.

Já no auditório do MIS, o show "O que será que tem?", do Grupo Flor de Crejoá, traz canções que estão dentro de um baú mágico e são sorteadas pelos artistas durante a apresentação.

Além das atividades, a Maratona Infantil irá receber doações de brinquedos e livros durante toda a programação para distribuição a entidades carentes. A ação solidária "Meias do Bem" irá recolher meias usadas do público, que serão recicladas e transformadas em cobertores para pessoas necessitadas.

