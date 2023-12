SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Emmanuelle Debever, atriz francesa que foi uma das primeiras a acusar Gérard Depardieu de agressão sexual, morreu no mesmo dia em que suas afirmações contra seu ex-colega de elenco foram transmitidas novamente na televisão na semana passada, informou a mídia francesa nesta quinta-feira (14).

Debever morreu aos 60 anos dia 7 de dezembro, de acordo com o jornal Libération. Em 2019, ela acusou Depardieu de agressão no set do filme "Danton", de 1982.

Segundo o jornal, a Procuradoria de Paris abriu uma investigação sobre as causas da morte da atriz.

Estrela do cinema francês na década de 1980, Debever fez o papel de mulher de Depardieu em "Danton", filme do diretor polonês Andrzej Wajda. Em um post no Facebook em 2019, a atriz acusou Depardieu de tentar apalpá-la enquanto andavam de carruagem no set.

"Esse monstro se permitiu curtir bastante durante as filmagens, aproveitando ao máximo a intimidade dentro de uma carruagem", escreveu ela. "Deslizando sua pata gorda por baixo da minha saia para, nas palavras dele, ?me fazer sentir melhor?. Eu não permiti que isso acontecesse."

A sua alegação e várias outras foram incluídas no documentário "Gerard Depardieu: The Fall of the Ogre", ou a queda do ogro, transmitido na televisão francesa na semana passada.

No ano passado, mais de doze mulheres haviam feito alegações de agressão sexual contra o ator, um dos mais famosos do cinema francês, em uma reportagem do site Mediapart.