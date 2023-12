SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Vídeo mostra o cantor gospel Pedro Henrique passando mal durante show. Ele morreu nesta quinta-feira (14), em Feira de Santana, na Bahia, aos 30 anos.

O músico estava na cidade baiana quando sofreu um infarto fulminante. A informação foi confirmada a Splash por uma produtora do artista.

Segundo o cantor Paulo Neto, ele estava no meio de uma apresentação quando passou mal. "Você partiu fazendo o que você mais amava. Deus te colheu enquanto você estava adorando", escreveu o músico, nas redes sociais.

A gravadora Todah Music confirmou a morte por meio de um comunicado oficial. "Para Suilan [mulher do artista] e todos os familiares e amigos o nosso mais profundo pesar, nosso respeito, total apoio em todas as áreas que possamos ajudar", compartilhou no Instagram.

Pedro, que morava no Rio de Janeiro, deixa a mulher, a influenciadora Suilan Barreto, e a filha, Zoe.

Ele havia realizado o sonho de ser pai há pouco menos de dois meses. Em uma das últimas publicações no Instagram, o músico celebrou o primeiro mês de vida de Zoe. "Obrigado por nos mostrar um amor que nunca antes havíamos sentido."

QUEM ERA PEDRO HENRIQUE

O artista nasceu em um lar cristão e começou a dar os primeiros passos na música ainda na infância.

Ele iniciou a carreira profissional em 2015, quando passou a postar vídeos de covers no YouTube.

O músico despertou o interesse de um produtor musical, que propôs a gravação do primeiro álbum: "Grande é o Senhor", tempos depois. À época, ele integrava uma banda gospel.

Pedro deixou o grupo em 2019, quando decidiu seguir carreira solo. Ele também acumulava mais de 870 mil seguidores no Instagram.