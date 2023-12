SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A uma semana da grande final, A Fazenda 2023 (Record) viveu um dia calmo, onde os peões evitaram tretas e confrontos.

A 12ª roça da temporada, que eliminará dois peões no programa ao vivo desta quinta (14), foi o principal assunto da casa.

TONZÃO SE EMOCIONA COM WL ANTES DA ELIMINAÇÃO

Antes da eliminação de hoje (14), Tonzão chorou com WL. O cantor ficou emocionado com as palavras do aliado.

WL: "Para mim, tu foi tudo e mais um pouco. Seu coração é lindo. Tu pensa nos bagulhos, tu é humano, papo reto. Não sei falar bonito..."

Tonzão: "Você me fez chorar, mano, está maluco?"

WL: "Você é o cara."

Tonzão: "O cara é tu."

WL: "Essa família que nós construímos aqui... esquece."

Tonzão: "A gente foi leal, mano, quase 90 dias sendo leal. Até no discordar a gente foi leal."

WL SOBRE ROÇA: 'SE QUISER POSICIONAMENTO SEVERTO, VAI SALVAR TONZÃO E BLACK'

Desempenhando suas funções, WL sugeriu qual pode ser o resultado da roça desta quinta (14), que vai eliminar dois participantes.

"Se quiser um posicionamento menos firme, vai querer salvar o Rada", disse WL.

"Menos o que?", perguntou Lily.

"Menos firme. Agora, se quiser um posicionamento mais severo, vai salvar o Tonzão e o Black. Se quiser o mais ou menos, mais ou menos não, porque eu considero o meu brabo também. Um posicionamento firme, não tão firme igual Black e Tonzão, mas um posicionamento certo, aí pode me salvar", respondeu o peão.

LILY DETONA CEZAR BLACK APÓS TRETA

No trato das ovelhas, Lily detonou o comportamento de Cezar Black. WL e Tonzão também avaliaram o adversário.

"Lógico que vou me posicionar, sou o que? O Black, não tenho nem mais paciência para responder esse cara, porque esse cara, para mim, para ele tudo é do jeito dele, aí vai ficar um debate de argumento. Igual no dia da dinâmica da decepção e do craque. O babado é ele aceitar o que coloquei ele. O cara ficou debatendo comigo e eu também não vou me calar. Vai querer discutir? Então vamos discutir com argumento pô. Não gosto desse tipo de gente, desculpa. O cara subiu aqui super engraçado, super gente boa e se mostrou ser totalmente diferente. Ele é falso, igual o amigo dele falou de mim", disparou Lily.

"Ele é um cara que é gente boa, pelo menos o que eu vi do outro rolê, que a galera toda fala. Só que as pessoas, às vezes devido à fama, não estava preparado, aí recebe a oportunidade e quer fazer diferente. Ele viu que a gente não entendia de jogo, ele estava estudado, eles ditaram a regra do jogo um tempão. Quando ele viu isso, a soberba entrou no coração dele. Sem ele perceber, ele deixou a soberba dominar. Com isso, ele começou a pisar na gente, e tu vê que, quando deu ruim, ele virou totalmente outra pessoa", rebateu Tonzão.

BLACK DIZ TER PRESSENTIMENTO RUIM COM 12ª ROÇA

Enquanto lavava a louça, Cezar Black desabafou com Radamés sobre a 12ª roça do programa e confessou acreditar que pode ser um dos dois eliminados desta quinta (14).

Black: "Tô com um sentimento ruim. Tô achando que posso sair".

Radamés: "Você acha? Na outra você estava assim?"

Black: "A outra eu estava em paz, muito".

Radamés: "Acho que é porque você 'sabia' que ia sair".

Black: "Agora eu quero muito ficar e tô com um sentimento esquisito, coisa que nunca tive numa Roça. Coração apertado, sentindo que vai dar alguma coisa ruim".

NADJA PESSOA ANALISA PEÃO DE A FAZENDA: 'NÃO VEJO MALDADE NELE'

Em conversa com Márcia Fu na área externa da sede, Nadja disse que não consegue ver maldade nas ações de Cezar Black.

"Eu não consigo ver maldade nele. Mas tem gente que sim", disse Nadja.

"Tem gente que malda", respondeu Márcia.

"Eu vejo maldade não com os outros, mas pra mim, comigo. Não é que a pessoa é má com todo mundo, é comigo. No olhar. Jeito. As coisas que falou. Vem nas minhas feridas e o ranço instaura. Eu não tenho ranço dele. Eu não vejo maldade. Eu vejo soberba. É diferente de maldade. É o jeito dele. Eu falei pra ele na dinâmica. Mas ele não malda. A gente tem que lidar com todo tipo de jeito. E tem pessoas aqui cheias de maldade, que tentam prejudicar você num jeito muito grande", falou Nadja.

"É mesmo, Nadja? Quando você pega ranço, sai de baixo...", perguntou Márcia.

"Eu peguei ranço, raiva do WL por me chamar de rosa murcha, mas não vejo maldade. Entendeu? É diferente. Mas assim, me dói. Quando eu lembro que ele me chamou de rosa murcha, fico p. da vida. Mas não é uma pessoa que eu detesto", explicou Nadja.