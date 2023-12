SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A série "Curb Your Enthusiasm" será encerrada após o lançamento da 12ª temporada. A HBO anunciou nesta quinta-feira (14) o cancelamento da série, que estreia a última leva de dez episódios em 4 de fevereiro.

A informação também foi confirmada pelo criador e protagonista da série, Larry David, que no comunicado escreve que está na hora de aposentar o personagem que concebeu para o programa. "Agora eu terei a oportunidade de desligar essa persona 'Larry David' e se tornar a pessoa que Deus queria que eu fosse ?um ser humano simpático, gentil e carinhoso que eu era até que fui corrompido por esse personagem maligno", disse o comediante.

"Curb Your Enthusiasm" é hoje a série mais longa produzida pela HBO. Lançada nos anos 2000 e por conta do sucesso da sitcom "Seinfeld" ?que David desenvolveu?, a produção teve oito temporadas antes do primeiro cancelamento, também decidido pelo criador. Depois de um hiato de seis anos, David voltou a escrever o seriado em 2017, acrescentando quatro temporadas ao projeto.

O programa também tem um acordo especial na emissora, que financia novos episódios de acordo com o interesse de Larry David. Em outras palavras, toda temporada de "Curb Your Enthusiasm" é a última até que o comediante decida pelo contrário. Dessa vez, porém, o cancelamento é definitivo.

O fim do seriado encerra a onda de transição que a HBO passa atualmente, com diversas produções da casa sendo encerradas em sequência. Enquanto "Succession" e "Barry" lançaram as últimas temporadas, a emissora cancelou os seriados "Perry Mason" e "Lakers: Hora de Vencer", além de não renovar a minissérie "The Idol".