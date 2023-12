SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O WME Awards 2023 foi entregue nesta quinta-feira (14), em São Paulo, e elegeu os destaques femininos da música brasileira no ano. A sétima edição do evento contou com apresentação de Preta Gil e Larissa Luz. As homenageadas da noite foram as cantoras Rita Lee e Dona Onete.

*

LISTA DOS PRINCIPAIS VENCEDORES DE CADA CATEGORIA:

Revelação do ano: Uana

Álbum do ano: "Vício Inerente" - Marina Sena

Profissional do ano: Bia Wolf

Música alternativa: "99 Problemas" - Duquesa feat MC Luanna

Música maistream: "Chico" - Luísa Sonza

Radialista: Sarah Mascarenhas

Instrumentista: Karolzinha Sanfoneira

Videoclipe do ano: "Fé nas Malucas" - Iza e MC Carol

DJ: Afrolai