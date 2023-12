ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A baixa audiência do remake de 'Elas por Elas', atual novela das seis da Globo, tem surpreendido o ator Lázaro Ramos. Emprestado pela Amazon, onde atua como diretor de projetos, o ator deu detalhes dos bastidores da produção.

Em entrevista exclusiva à reportagem logo após apresentar o Bola de Prata, da ESPN, Lázaro afirmou que a audiência ruim não tem feito a produção ficar com o clima pesado nos bastidores. Pelo contrário.

"Pois é, cara. O ibope me surpreendeu. Estou me divertindo todos os dias fazendo a novela. O bastidor é muito bom", afirmou. Seu Mário Fofoca, segundo o grupo de discussão realizado pela Globo, tem sido bem aceito. Lázaro diz que aceitou o papel porque sentia saudade de atuar.

"O meu Mário é bastante diferente do que foi feito brilhantemente pelo Luiz Gustavo em 1982. É um Mário para o horário das seis, que dialoga mais com o público infantil, com as donas de casa.... Eu estou feliz por exercer minha profissão com leveza, porque dirigi por três anos seguidos, e estava cansativo", afirmou.

Lázaro não desdenha do fato de ter virado diretor, mas admite que tinha muitas dificuldades recentemente. Para ele, 'Elas por Elas' recuperou sua vontade de ter leveza na profissão.

'A vida de diretor foi um lugar sonhado, desejado por muito tempo. Mas é uma vida que traz alguns estresses a mais do que a vida de diretor. Para mim, a novela está cumprindo as minhas expectativas. Eu queria me divertir atuando. É um personagem leve. E era isso que queria", concluiu Lázaro.

O ator também brincou com a situação insólita que viveu na semana passada. Com o acerto para fazer o Bola de Prata, Lázaro teve por alguns dias contrato com Amazon, Globo e Disney, três gigantes da comunicação.

"A resposta mais sincera que posso dar é que eu sou baiano (risos). Eu faço amigos por todos os lugares que passo. Aí dá nisso", brincou.