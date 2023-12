SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O espetáculo de patinação no gelo, "Disney on Ice", retorna ao Ginásio do Ibirapuera, na região sul da capital paulista, em 2024, e faz temporada entre os dias 5 e 9 de junho. A apresentação conta com personagens do estúdio em um musical para os públicos infantil e adulto.

O casal Mickey e Minnie Mouse será o anfitrião dos shows em São Paulo e conduzirá o público em uma expedição por mares agitados e montanhas cobertas por neve. O destino é a ponte de calêndulas mexicana. O enredo também inclui as histórias de "Moana", "Frozen", "Viva - A Vida É Uma Festa", "A Bela e a Fera", "Enrolados" e "Cinderela".

"Disney on Ice - Embarque na Magia" tem duração de 105 minutos e é dividido em dois atos, com intervalo de 15 minutos entre eles. Os ingressos estão disponíveis no site disneyonice.uhuu.com e em pontos autorizados (Teatro Bradesco, Teatro Opus Frei Caneca, bilheteria Vibra e bilheteria do Ginásio do Ibirapuera). Os valores variam entre R$ 60, nas arquibancadas laterais superiores esquerda e direita, e R$ 400, no setor Vip Central.

'DISNEY ON ICE: EMBARQUE NA MAGIA"

Quando De 5 a 9 de junho de 2024

Onde Ginásio do Ibirapuera, av. Mal. Estênio Albuquerque Lima, 27, Paraíso, região sul

Preço A partir de R$ 60

Classificação Livre

Link: https://disneyonice.uhuu.com/