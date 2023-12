SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ludmilla internacional! A cantora anunciou nas redes sociais nesta sexta-feira (15), que estará na trilha sonora do novo musical de "A Cor Púrpura". Ela cantará a música "Girls", lançada nessa madrugada, ao lado de Dyo e V. Bozeman.

Alicia Keys, H.E.R, Jennifer Hudson, Jorja Smih, Mary J. Blige, Megan Thee Stallion e Usher também são nomes confirmados no filme inspirado no livro de Alice Walker. "Bagulho muito alto", escreveu Ludmilla no Instagram.

A nova versão de "A Cor Púrpura" será protagonizado por Fantasia Barrino e conta com nomes como Halle Bailey, e Daniele Brooks. O musical estreia em 20 de dezembro nos Estados Unidos e chaga aos cinemas brasileiros em 4 de janeiro.