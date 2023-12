SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morto na madrugada deste sábado, 16, o compositor Carlos Lyra ajudou a definir os rumos da bossa nova. No início deste mês, alguns de seus maiores sucessos foram reunidos no disco "Afeto", lançado pelo selo Sesc.

As canções foram interpretadas por um time de convidados, entre eles Ney Matogrosso, Gilberto Gil, Caetano Veloso e Lulu Santos. Conheça, na lista abaixo, os principais sucessos de Carlos Lyra.

*

SAUDADE FEZ UM SAMBA

Participando da primeira geração da bossa nova, a canção se tornou um fenômeno na gravação de João Gilberto em seu disco "Chega de Saudade", de 1959.

LOBO BOBO

Outras duas canções de Carlos Lyra tocam em "Chega de Saudade". "Lobo Bobo" traz o ar ingênuo da bossa nova, recontando a história entre a Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau.

CANÇÃO QUE MORRE NO AR

Com harmonia arrojada e uma poesia sentimental, a canção apareceu, pela primeira vez, em 1971 no disco "E no entanto é preciso cantar". Três anos depois, se tornaria um sucesso comercial na voz de Gal Costa, que gravava o álbum "Cantar". No disco em homenagem a Carlos Lyra, Ney Matogrosso interpreta a canção, com letra de Ronaldo Bôscoli.

COISA MAIS LINDA

Essa canção tem o selo da poesia de Vinicius de Moraes, que compara a sua amada com a beleza de uma flor. "Coisa Mais Linda" está no segundo disco, que leva o nome de seu autor, lançado em 1961.

VOCÊ E EU

Outra canção de 1961 e que se torna um clássico na voz de João Gilberto, cantarolando o refrão "Eu sou mais você e eu".