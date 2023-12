SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - MC Loma, 20, desabafou sobre sua relação com o pai biológico da filha Melanie, 1.

GENITOR SEM INTERESSE NA PATERNIDADE

"Quando eu descobri a gravidez, eu meio que criei um fanfic na minha cabeça. 'neste sábado (16) eu vou falar para ele. Vamos namorar, ficar velhos e criar a nossa filha'. Contei para ele, que reagiu: 'E daí?' Na época em que ficamos juntos, ele falou para mim que não podia ter filhos e disse que faria um DNA", MC Loma falou no videocast "MaterniDelas", comandado por Viih Tube e Tatá Estaniecki

"Até pensei fazer o exame de DNA com a minha filha ainda na barriga, porque eu estava tentando provar [a paternidade] pra ele. Eu achava que provando isso iria mudar totalmente o jogo. Depois eu vi que ele estava c*gando para uma parte dele", afirmou. "Quando ela estava perto de nascer, eu falei que não queria que ele tivesse contato com a minha filha, eu decidi que queria seguir solo. Ele disse que queria fazer o DNA, e eu falei: 'a gente faz'. E eu marquei tudinho, e ele não quis fazer. E então decidi não correr mais atrásEle foi totalmente escroto falando que o filho não era dele e que tinha vergonha. Ele me pediu: 'não fala para os meus amigos', porque temos amigos em comum. A vida dele é tipo farra, mulher e bebida. Ele já tem um bebê, e eu vejo que ele não está nem aí para o filho. Ter ele na vida de Melanie acho que ia causar um trauma muito grande pra ela"

CRÍTICAS POR NÃO REVELAR A IDENTIDADE DO GENITOR

Loma diz que revelar (ou não) a identidade do pai biológico "não vai mudar nada" na vida dela. No período da gravidez, a cantora recebeu críticas por manter mistério sobre a identidade do pai da bebê.

"Eu falo para todos que Melanie tem um genitor, que é ele, e tem um pai, que é Gabriel [marido da prima Mirella Santos]. Gabriel acompanha tudo de Melanie. Quando ele viu Melanie pela primeira vez, foi tipo coisa de outra vida. (...) Eu vi que quem perdeu foi ele [o genitor], Melanie não perdeu nada", explicou Loma ainda no videocast.

MATERNIDADE SOLO

A cantora sofreu por medo do preconceito e sobrecarga por ser mãe solo. "A negação do pai me deixou doida. Eu pensava: 'Meu Deus, vou ter que carregar a barra sozinha'. Até pensei: 'Nunca mais eu vou beijar, eu vou namorar'. E já existe um preconceito muito grande com mãe solo".

"Mirella e Mariely sempre foram comigo, me acompanharam em tudo [durante a gravidez]. Eu lembro que eu ia para as consultas, as meninas ficavam felizes, choravam e eu não estava aceitando. Foi muito doloroso pra mim, descobrir (a gravidez). Eu acho que quando eu estava com uns cinco meses, por aí, foi quando eu comecei a aceitar", disse Loma, que é prima das influenciadoras conhecidas como 'Gêmeas Lacração', com quem compartilha os cuidados da filha

"Acho que foi por não ter esse suporte no começo. Eu não pensava em mim. Eu pensava: 'Meu Deus, Melanie vai crescer, festinha da escola e não vai ter um pai lá presente. Então, eu fui negando por conta disso [...] Chegou uma hora que eu tinha que acreditar que eu estava grávida porque só era eu pela minha filha. Foi aí que eu virei uma chavinha na minha cabeça e falei: agora vai ser eu e ela, já que ela não tem o genitor dela aqui"