RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Em 1990, Paul McCartney abria seu primeiro show em solo brasileiro, no Maracanã, com "Figure of Eight", canção do álbum "Flowers in the Dirt", lançado no ano anterior.

Na letra, ele cantava a sensação de estar se movendo sem sair do lugar, em círculos - ou num padrão da "figura de um 8" à qual o título faz alusão. "Não sei se estou indo ou vindo, adiantado ou atrasado", diz um dos versos.

Depois de 33 anos, de volta ao mesmo palco do Maracanã, com uma turnê que traz em seu repertório muitas das canções daquele primeiro show no Brasil, poderia se pensar que Paul retornava ao mesmo ponto - "dançando em círculos", como na letra de "Figure of Eight".

Porém, já nos primeiros minutos o ex-beatle nos lembra que nenhum homem - ou Quarrymen, numa alusão à banda que primeiro uniu os então adolescentes Paul, John e George - se banha duas vezes no mesmo Rio.

"Can't Buy Me Love" abriu a noite quente de Maracanã lotado. A voz ainda sustenta a canção, mas obviamente não guarda o mesmo vigor da interpretação de 1990. E menos ainda da gravação original, quando Paul tinha 20 e poucos anos.

Em vez de empalidecer o hit, porém, a garganta curtida pelo tempo - ao lado do inegável vigor remanescente - torna ainda mais significativa e comovente sua presença ali.

A declaração de princípios juvenil e inocente, contrapondo dinheiro e amor, pulsa viva na voz de um senhor de 81 anos, pleno de dinheiro e de amor - como o Maracanã lotado testemunha. A afirmação do sonho impossível da inocência eterna, da renovação incessante pelo mergulho nos mesmos rios das mesmas canções - os tais clássicos.

Na sequência, o artista emendou duas de sua banda Wings, "Junior's Farm" e "Letting Go", que afirmam, além da pressão ajustada da banda, sua ourivesaria de compositor pop para além dos Beatles.

"Oi, Rio. Qualé cariocas?", disse, na primeira vez em que se dirigiu à plateia, em sua costumeira busca de expressões locais das cidades onde se apresenta. "Esta noite vou tentar falar um pouco de português. Um pouquinho", arriscou, em português, minutos depois.

O roteiro das apresentações da turnê - de oito shows em cinco cidades brasileiras, além de uma apresentação pocket no Clube do Choro, em Brasília - inclui ainda músicas de diferentes momentos de sua carreira solo e uma da fase proto-Beatles, com o Quarrymen.