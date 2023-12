SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Adriane Galisteu fez piada com a polêmica base da marca de Virgínia Fonseca ao vivo esta noite em A Fazenda 2023 (RecordTV). O cosmético viralizou após avaliações apontarem que a base teria má cobertura e não seria resistente a água, escorrendo na pele.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.Logo no início do programa, a apresentadora falou sobre a atual roça, disputada por Jaquelline Grohalski, Márcia Fu, WL Guimarães e Nadja Pessoa. Ela, então, incentivou os espectadores a votarem e citou a influenciadora digital.

Adriane Galisteu: "Quem merece seguir nesta disputa milionária? Diz pra mim! Vota até dar tendinite e, depois, você vota mais com a outra mão. O importante mesmo é não deixar o seu peão do coração ir de base da Virgínia!".