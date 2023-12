SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cleo Pires comemorou o Natal antecipadamente com o pai, Fábio Júnior, a madrasta, três irmãos e a família do marido.

"Sexta foi o dia de comemorar com uma das minhas famílias que tanto amo", escreveu. Segundo a atriz, a celebração foi perfeita. "Eu amo vocês. Meu coração tá em festa", respondeu Fábio.

Seguidores de Cleo, no entanto, notaram a ausência de um dos irmãos dela por parte de pai, o cantor Fiuk. A ausência do artista já havia chamado a atenção dos fãs no show em comemoração aos 70 anos de Fábio, em novembro.

Também em novembro, Fiuk disse a Rodrigo Mussi, no podcast "Café com Mussi", que sentia um vazio na infância e que o pai foi ausente nessa fase. "Ficava um buraco de aprovação. Isso refletiu em vários momentos e não percebia".

A relação de Cleo com o pai também teve períodos conturbados. Em entrevista recente a Luana Piovani, no programa "Luana é de lua", a atriz afirmou que o pai foi péssimo com sua mãe, Glória Pires, além de ausente. Ela disse que chegou a ter pavor dele.

Hoje em dia os dois têm uma boa relação. No show especial dos 70 anos, Cleo chorou ao cantar "Pai", uma das músicas mais conhecidas de Fábio. O momento emocionou o público.

Além de Cleo e Fiuk, Fábio Jr. é pai de Tainá, Krizia e Záion.