SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Demi Lovato vai casar. A cantora de 31 anos usou as redes sociais para anunciar que está noiva do músico canadense Jordan Lutes, conhecido como Jutes.

"Eu estou sem palavras! Noite passada foi a melhor noite da minha vida e eu não consigo imaginar que vou casar com o amor da minha vida", escreveu ela na postagem.

"Meu amor, estou mais do que animada para me casar com você. Cada dia que passei com você foi um sonho que se tornou realidade e mal posso esperar para amar e cuidar de você para sempre", emendou na postagem.

Jutes é canadense e tem uma carreira independente, com dois álbuns lançados. Segundo ele, Demi era sua melhor amiga. Ambos assumiram o namoro em agosto de 2022, mas já haviam se conhecido em janeiro daquele ano.

O estilo adotado por ele em suas melodias é o rock indie mais melódico. Com Demi, ele tem as músicas "Substance", "Happy Ending" e "City of Angels".

Atualmente, conta com pouco mais de 170 mil fãs nas redes sociais e costuma publicar imagens de seus shows e alguns poucos momentos de sua intimidade com a cantora.