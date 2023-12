ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Ex-jogador de clubes como Flamengo, Vitória (BA) e Vasco, além de ter sido tetracampeão com a seleção brasileira em 1994 em uma dupla histórica com Romário, Bebeto é o novo contratado da Band.

Um dos atacantes mais lembrados dos anos 1980 e 1990 no futebol brasileiro será a principal novidade para a transmissão do Campeonato Carioca 2024, que é exclusivo da emissora do Morumbi (zona sul de São Paulo) na TV aberta.

Bebeto já acertou contrato e será anunciado nos próximos dias. A Band manterá a equipe que fez a transmissão do Carioca neste ano. A narração será de Roby Porto e Sergio Mauricio, dois narradores ex-Globo.

Os comentários serão de Ricardo Rocha e Washington Coração Valente. A emissora procura ainda um quarto nome. O ex-lateral Athirson, que atuou na última edição, assumiu um cargo no governo federal recentemente e não poderá comentar em 2024.

Será a primeira experiência de Bebeto como comentarista de futebol. Na mesma Band, ele foi jurado do reality Joga 10, em 2005. Foi sua única experiência com TV até agora.

A Band tem contrato com o Campeonato Carioca até 2025, em parceria feita com a agência Brax, dona dos direitos comerciais do estadual do Rio.

O contrato dá ao canal a garantia de transmissão dos jogos em casa de Flamengo, Botafogo, Fluminense, Audax, Bangu, Boavista, Madureira, Nova Iguaçu, Portuguesa, Volta Redonda e Sampaio Corrêa.

O Vasco não está no acordo, e por enquanto, tem apenas os jogos fora de seu mando garantidos. O clube cruzmaltino, porém, tem proposta da Brax na mesa e discute fechar um acordo para entrar no contrato da Brax, o que a ajudaria a Band.