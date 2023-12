SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Eventim, tiqueteira responsável pela venda de ingressos para shows e outros eventos no Brasil, começou nesta segunda-feira, 18, uma promoção de ingressos com até 50% de desconto que segue até o Natal, no dia 25.

Na lista aparecem promoções em algumas cidades do país, como São Paulo, Rio e Belo Horizonte. Na capital paulista, dá para aproveitar descontos para apresentações dos Titãs, Slash, Jão, Paula Toller, Luiza Possi, Simple Plan e Nx Zero e o festival I Wanna Be Tour, que reúne exemplares da música emo como A Day To Remember e The All-American Rejects.

Para ativar o desconto basta inserir o código NATALEVENTIM no campo destinado a ele. A promoção é válida para a entrada inteira. Os eventos participantes podem ser conferidos no seguinte link: https://s2312.imxsnd03.com/link.php?code=bDpodHRwcyUzQSUyRiUyRmV2ZW50aW0uY29tLmJyJTJGbmF0YWw6MjUwMDIxMTgyMDpndWlhLm9ubGluZUBncnVwb2ZvbGhhLmNvbS5icjo3NjQyNDg6NjY=.