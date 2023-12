SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Drake falou sobre a possibilidade de se apresentar no Brasil durante uma transmissão ao vivo, quase nove meses após cancelar de última hora o show que faria no Lollapalooza, em São Paulo.

"Brasil, quero dizer que devo a vocês o show da minha vida e vou dar a vocês" disse Drake durante o vídeo ao vivo.

Na época, o rapper emitiu um comunicado em que dizia que, "devido a circunstâncias imprevistas", estava sem membros de sua equipe de som e produção e que por isso não poderia se apresentar no festival.

Mas uma apuração da Folha mostrou que o cantor mentiu sobre o motivo do cancelamento do show.

Sob condição de anonimato, pessoas envolvidas com a produção do festival afirmaram que parte da equipe contratada pelo rapper não só já estava no Brasil trabalhando como havia passado a madrugada anterior ao cancelamento fazendo a montagem de cenário e equipamento de áudio.

Segundo as pessoas ouvidas, a equipe de Drake, que estava hospedada no hotel Hilton, ficou sabendo que ele não viria mais ao Brasil durante a montagem.