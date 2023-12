SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O dia na sede de A Fazenda 2023 (Record) foi bastante calmo para o Top 6, na abertura da última semana do reality show.

Fora da casa, contudo, o fogo no feno rolou solto e alguns peões usaram suas redes sociais para comentar a gravação da Lavação da Roupa Suja, que será exibida durante o programa ao vivo desta segunda-feira (18).

INDIRETA A PEOA

Rachel Sheherazade mandou indiretas. No Instagram, ela defendeu que não tem como ser diferente na vida e no jogo.

Nunca se enganou com peoa: "Acha que como conseguiu enganar muita gente, conseguiu enganar todo mundo. Essa pessoa nunca me enganou, mas acha que eu não sei o que ela disse ao meu respeito. As coisas terríveis, criminosas que falou. Eu sei não porque fui assistir, tudo que sei me foi mostrado pela Rede Record."

Essência não muda com jogo: "Tão maldosa, sabe gente ruim? 'Ai, mas é jogo'. Não, não é jogo, ninguém consegue mudar sua essência porque entrou no jogo."

CARIÚCHA DIZ TER ÁUDIOS DE LUCAS FALANDO MAL DE JAQUE

Cariúcha usou seus Stories para detonar Lucas Souza.

A cantora afirmou ter áudios do influenciador falando mal de Jaquelline e que irá expô-los, após mostrar primeiro à ex-BBB.

"Carreirista, tenho áudios teus falando mal da Jaquelline, vou expor esses áudios. Falando que tem que aturar ela aqui fora -não só você, o Caio, que anda com você e é seu amigo. Vou expor os áudios que você fala. 'Tem que aturar essa chata, essa VTzeira'. Vocês arquitetando tudo pra quando a Jaquelline ganhar A Fazenda. Você fala muito mal dela. Recebi todos os áudios. Vou expor. Mas eu vou mostrar primeiro pra Jaquelline", disse.

"Você chamando a mãe dela de velha... Gente, ele é um carreirista. Você só sabe se dar bem às custas de mulheres. Você não vai fazer com a Jaquelline a mesma coisa que fez com a Jojo", ela continuou.

Ela também critica a postura de Lucas na gravação.

"Tem uma pessoa que tá muito soberba, gente. O carreirista tá muito soberbo e se achando a Juliette. Me chamou de cancelada... O carreirista tá se achando! Te juro! Tá com ar de tão soberbo que chamou meu advogado de burro, analfabeto e que tem que aprender a ler", disparou.

JENNY DETONA SHEHERAZADE: 'NÃO ACEITA EXPULSÃO'

Jenny contou a respeito de uma das tretas que teve dentro do programa.

A influenciadora detonou Rachel Sheherazade. "Não sou baú pra ficar guardando nada. Teve embate com a Sheherazade porque ela tá se achando a rainha, né? Ela sempre se achou e agora está se achando a maioral, a presidenta. Chegou lá botando banca... Eu fui toda humilde conversar no debate com ela e ela botando banca. Gente, deixa eu falar: ela não aceita que ela foi expulsa! Ela foi ex-pul-sa".

Jenny contou um pouco de como foi o embate entre as duas. "Sheherazade, você foi expulsa, querida. Ela pediu provas, porque ela falou que só encostou na minha boca... Gente, o programa decidiu que ela teria que ser expulsa e se decidiram é porque viram que tinha motivo. Eu passei pelo médico, onde fizeram exame e minha boca por dentro estava toda cortada e inchada. Ela veio falar que minha boca estava inchada de procedimento. Eu entrei com a boca normal. Não tem como. E por dentro estava tudo cortado. Eles tiraram foto".

"Querida, independente de você ter participado da Lavação de Roupa Suja, você foi expulsa! Aceita que dói menos! Saiu pela porta de trás. Não adianta. Tentei começar um embate com você na tranquilidade, mas você é tão soberba que não aguentou e só soube me xingar e me ofender, porque é isso que você sabe fazer. Você mostrou a tua cara", finalizou.

RACHEL DIZ QUE TENTAREM LHE MENOSPREZAR: 'PERGUTA A RECORD PORQUE EU FUI'

Rachel Sheherazade também contou que percebeu que tentaram lhe menosprezar.

"Algumas pessoas tentando menosprezar a mim e ao Lucas. A mim, principalmente, chamando de 'expulsa', que não era pra gente estar ali... Não sei se vai aparecer na dinâmica que vai ser editada. Mandei a pessoa perguntar para a Record por que eu estava lá. Obviamente, não pulei o muro, não pulei cerca para entrar de penetra, pelo contrário, fui convidada e muito bem convidada. Não tinha obrigação nenhuma de estar ali", disse a jornalista.

Rachel reforçou que foi uma exceção, já que expulsos normalmente não participam das atividades finais. "Aliás, foi um convite sui generis na história da Fazenda: nenhuma pessoa expulsa da Fazenda jamais participou de nada, de Faro, do Selfie Service, dos programas da casa. Uma pessoa que é expulsa não tem uma matéria especial no 'Domingo Espetacular' mostrando como foi a recepção do povo a essa 'expulsa'. Uma pessoa que é expulsa não ganha, no programa do Faro, um quadro em homenagem a ela".

"Fizeram uma biografia da minha vida. Será que uma pessoa expulsa recebe tamanha deferência? Pois é, eu recebi, graças a Deus, ao público e à Record. Por onde eu passo sou benquista, bem-vinda e não seria diferente", reforçou.

Ela finaliza o assunto: "Algumas pessoas não queriam que eu voltasse, mas voltei a convite, pois não entro onde não sou chamada".