SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Luana Piovani teve, nos últimos 24 anos, uma segunda casa, mas agora se prepara para vendê-la. A atriz anunciou em seu perfil oficial de Instagram que está vendendo seu apartamento em Nova York.

Ela publicou um vídeo do mostrando detalhes no local. "Singing New York! New York! Vinte quatro anos depois de Renato Russo ter me levado a essa vivência, encerro o ciclo, já de novo endereço e dançando porque é assim que encerra-se ciclos!", escreveu.

Pela gravação, é possível ver que o apartamento da artista tem dois banheiros, sendo um deles no segundo andar, ao lado dos quartos. O espaço térreo é amplo, com sala e cozinha.

A atriz trava uma batalha judicial com o ex-marido Pedro Scooby por conflitos na guarda dos filhos, e atualmente mora em Portugal.