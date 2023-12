SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A residência do apresentador Manoel Soares, em São Paulo, foi invadida na noite de segunda-feira (19) por um assaltante.

O apresentador afirmou à reportagem que a família passa bem, mas está abalada. No momento do ocorrido, estavam em casa seus quatro filhos e um genro. Por volta das 21h da noite, uma funcionária dele ia embora quando foi rendida em frente ao portão do ex-Globo e obrigada a voltar e abrir a porta.

Conforme imagens divulgadas pelo programa A Tarde É Sua, de Sonia Abrão, na sala estava um dos filhos do apresentador, que foi obrigado a se deitar no chão.

Logo em seguida, o genro dele percebeu a movimentação e desceu as escadas, acompanhado por Manoel, que teria conversado com o assaltante, levando-o para a área externa. Quando percebeu que ele não estaria acompanhado, entrou em luta corporal e rendeu o bandido com a ajuda do genro.