RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Quatro meses após passar por um transplante de coração, Fausto Silva deu uma entrevista contando detalhes do que aconteceu nos últimos meses e disse ter sofrido duas quedas e quebrado uma costela em um curto espaço de tempo depois da cirurgia.

"Tive alguns probleminhas depois, nada com a cirurgia. Duas vezes para entrar no carro. O que você faz para entrar no carro? Você entra primeiro o corpo e depois as pernas. O imbecil aqui já começou a achar que estava bem, pôs uma perna e jogou todo [o peso] na outra. A outra deu uma falhada e fui parar no chão", lembrou em entrevista ao podcast "O Programa de Todos os Programas".

Faustão sublinhou que os "probleminhas" não tiveram relação com o transplante, mas atrapalharam a reabilitação. "Atrapalhou a fisioterapia, mas já ando de bicicleta e o coração não dá problema. Não tive rejeição alguma", comentou Fausto Silva que não descartou a possibilidade de assinar contrato com alguma emissora de TV aberta ou fechada.

Eu trabalhei duas vezes na Record, duas na Band, 33 anos na Globo, trabalhei oito meses na Gazeta e consegui trabalhar em várias empresas. Pode ser [que eu volte]. Tenho que consertar a saúde. Lá para março, tudo bem, talvez eu volte", disse.

Longe da TV desde maio, quando deixou a Band, o apresentador reconheceu que ainda não tem saudades do trabalho. "Ainda não [estou com saudade], estou bem consciente. Ou você para deixando saudade ou vai insistindo até ninguém te aguentar mais", completou.