SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - É em um ateliê nos Jardins, um dos bairros mais caros de São Paulo, que o estilista Lucas Anderi vem criando os vestidos de noiva mais famosos do país.

Isso porque a atriz Larissa Manoela usou um modelo do ateliê em seu casamento com o ator André Luiz Frambach. Em agosto, Maíra Cardi também encomendou um vestido de Anderi para se casar com o influenciador Thiago Nigro.

O badalado estilista nasceu em Adma, no Líbano, e mora em São Paulo desde a década de 1990, onde seguiu o ramo da moda. Sua avó era costureira e já fazia vestidos de noiva para a alta sociedade libanesa ?eram oito lojas no país.

No Brasil, o estilista administrou franquias de grifes internacionais, como Cymbelline e Rosa Clará, antes de abrir seu próprio empreendimento em 2012 ?e se tornar um dos maiores nomes do segmento de vestidos de noiva no Brasil.

Lucas Anderi também passou pela televisão. De 2017 a 2020, o estilista participou da bancada de especialistas no programa Fábrica de Casamentos, do SBT com o Discovery Home & Health. Em 2022, Anderi estreou como apresentador no reality Esquadrão da Moda, também no SBT.

Em 2021, o estilista lançou uma coleção de vestidos de noiva inspirados nas princesas da Disney, fruto de uma parceria com o estúdio americano. E, em outubro, suas criações estrearam nas passarelas na Semana de Moda de Paris ?sua marca foi a única brasileira no evento.

Na ocasião, ele apresentou 25 vestidos de noiva inspirados em Carmem Miranda, e Larissa Manoela foi uma das modelos do desfile.