SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Larissa Manoela, 22, e o ator André Luiz Frambach, 26, se casaram no último domingo (17) após um ano e meio de relacionamento. Os pais da atriz não estiveram presentes na cerimônia, que só foi divulgada no dia seguinte, mas internautas perceberam alguns detalhes da troca de alianças que podem fazer referência à briga familiar.

Tudo começa com um acessório escolhido pelo marido de Larissa Manoela: ele vestiu uma gravata-borboleta com os personagens do filme "Enrolados", da Disney, estampados. A animação conta a história de Rapunzel, uma princesa que foi mantida presa pela mãe em uma torre durante anos até que um forasteiro, Flynn Rider, a tira de lá. No enredo, os dois se apaixonam e o amor vence a vilania da mãe.

Outra referência ao filme esteve presente no discurso feito por Frambach no altar. Em uma das fotos publicadas pelo casal no Instagram nesta segunda (19), é possível ler os votos do ator, que trazem um trecho da música "Vejo Enfim a Luz Brilhar", tema do casal protagonista de "Enrolados".

"Vejo enfim a luz brilhar / Já passou o nevoeiro / Vejo enfim a luz brilhar / Para o alto me conduz / E ela pode transformar/ De uma vez o mundo inteiro / Tudo é novo, pois agora eu vejo / É você a luz", diz a parte da música lida por ele durante a cerimônia.

Larissa Manoela vive uma conturbada relação familiar e acusou os pais de controlarem sua vida financeira e as empresas em seu nome. Também alega abuso emocional por parte deles.

A disputa tornou pública no início de agosto, quando Gilberto e Silvana enviaram uma carta aberta ao Fofocalizando, programa do SBT.

A atriz, então, concedeu uma entrevista ao Fantástico (Globo), em que deu detalhes dos problemas que vinham acontecendo, entre eles, o controle de seus pais sobre sua vida financeira e as empresas em seu nome.

A atriz contou que o acesso ao dinheiro fruto de seu trabalho era gerenciado por Gilberto e Silvana. Além disso, ela teria descoberto recentemente que a participação de ambos nas empresas era maior do que a sua própria.