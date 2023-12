RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Glenda Kozlowski e Zeca Camargo vão tirar duas semanas de férias do comando do "Melhor da Noite" e a Band não demorou para escolher os apresentadores que vão substituir os titulares, de 15 a 26 de janeiro: Rodrigo Alvarez e Pâmela Lucciola. Os nomes foram confirmados pela emissora à reportagem.

Afastado da televisão desde 2019, após pedir demissão da Globo com 23 anos de casa, Alvarez tinha sido contratado pela Band para integrar a equipe da atração. Desde a estreia do programa, em agosto, o jornalista faz reportagens especiais.

Apresentadora da Band, na Bahia, Pâmela Lucciola já esteve no comando da atração quando Glenda precisou se ausentar, no mês passado.

Glenda e Zeca deixaram gravadas as edições do "Melhor da Noite", que vão ao ar a partir da semana que vem. Eles só retornarão ao vivo à atração no dia 29 de janeiro.