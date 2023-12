SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Record anunciou o substituto de Cesar Filho no programa Hoje Em Dia. Em comunicado enviado à Folha de S.Paulo, a emissora afirmou que o escolhido é Celso Zucatelli.

O jornalista estreia na próxima terça-feira (26) e se junta a Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro. Filho não renovou com a emissora após nove anos de casa, e a Record afirma que o contrato vai ser encerrado em 31 de dezembro, em comum acordo.

"Agradecemos ao Cesar Filho por todo seu profissionalismo e pela parceria nestes nove anos em que apresentou os programas Hoje em Dia e Aeroporto: Área Restrita, e desejamos sucesso em seus projetos futuros."

Com a saída, o nome do jornalista fica livre para uma troca de TV. Seu nome já foi ventilado no SBT para o comando de uma das revistas eletrônicas que a rede de Silvio Santos está preparando para a programação de 2024.