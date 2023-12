RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Após três meses no ar e 20 participantes, a Fazenda 15 chegou ao fim na noite desta quinta-feira (21) e a final do reality rural registrou a maior audiência da temporada. O episódio ainda deixou a Record na liderança por quase uma hora, derrotando a Globo.

Das 22h44 à 0h38, o programa comandado por Adriane Galisteu marcou 8,5 pontos de média na Grande São Paulo. No mesmo horário, o SBT ficou em terceiro lugar, com 3,7 pontos. A Band anotou apenas 1,7 ponto. Com The Voice, a Globo manteve a ponta da audiência, com 12,3 pontos.

Das 23h46 à 0h33, quando a Globo transmitiu a série americana "This Is Us", a Record assumiu a liderança e ficou com 8,8 pontos, contra 8,7. Mesmo com o mérito, foi a final menos assistida desde 2019, quando A Fazenda registrou apenas 9 pontos.

No Rio de Janeiro, A Fazenda também ficou em primeiro lugar, por 19 minutos, e conquistou o melhor share da temporada, 18,1%. Na faixa da 0h10 à 0h38, ainda venceu a Globo, que exibia "This Is Us" e Jornal da Globo, com 8,2 x 7,9 pontos de média.

Jaquelline Grohalski levou para casa o prêmio de R$ 1,5 milhão ao conquistar 56,17% dos votos dos telespectadores da atração. André Gonçalves ficou em segundo lugar (25,77%) e faturou R$100 mil. Márcia Fu foi a terceira colocada (12,78%) e ganhou R$50 mil.

WL Guimarães terminou em quarto lugar ao receber 5,28% dos votos da preferência do público para vencer a atração. Como não há um prêmio para o quarto lugar -- os finalistas combinaram que, quem vencesse, doaria uma quantia de R$ 50 mil para o último colocado.