SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quando você está acompanhando uma novela, você costuma procurar o que vai acontecer nos próximos capítulos? E dar aquela conferida no que aconteceu no dia em que você perdeu o capítulo por algum motivo? Talvez já tenha conferido o nome do ator que faz um personagem de que você gostou ou tentado descobrir a música que tocou em determinada cena.

Pois saiba que não está sozinho. Esse é um hábito muito comum entre os brasileiros, que acompanham o gênero como poucos e fazem milhões de buscas todos os dias a respeito das tramas que estão no ar. E, dentre as que foram exibidas ao longo do ano, uma se destacou: "Terra e Paixão".

De acordo com o Google Trends, a novela das nove em exibição na Globo foi a que mais gerou buscas ao longo de 2023 no Brasil. Ela ocupa a primeira colocação, com 35,51% de todo o volume de procuras pelo assunto no buscador mais usado do mundo.

Em segundo lugar, aparece "Vai na Fé", da faixa das sete da Globo, com 28,03%, à frente de "Travessia" (23,36%), que ocupava a vaga das 21h antes de "Terra e Paixão". Completam o top 5 "Todas as Flores" (8,4%) e "Fuzuê" (4,6%).

Além das buscas já comentadas na abertura deste texto, as duas novelas mais buscadas do ano têm algo mais em comum. Ambas foram marcadas por protestos de espectadores para que tivessem beijos entre personagens do mesmo sexo exibidos.

Em "Terra e Paixão", Kevinho e Ramiro caíram na graça do público, mas a ausência de um beijo entre os personagens, vividos por Diego Martins e Amaury Lorenzo, despertou críticas à Globo por uma suposta censura. Após a pressão popular, o beijo entre os dois aconteceu no episódio veiculado no dia 12 de dezembro. Os personagens fizeram juras de amor após uma discussão difícil e finalmente selaram o amor com os lábios colados.

Algo semelhante foi visto em "Vai na Fé", que adiou várias vezes o beijo entre o casal de personagens lésbicas vivido por Regiane Alves e Priscila Sztejnman. Mas o beijo entre Clara e Helena (ou Clarena, como os fãs gostavam de chamar) aconteceu e foi um momento aguardado nos bastidores das gravações da novela. No começo de junho, a mesma novela foi criticada por omitir uma cena de afeto entre os atores Guthierry Sotero e Jean Paulo Campos, intérpretes de Vini e Yuri.

Outro elemento em comum entre "Vai na Fé" e "Terra e Paixão" é que ambas se tornaram virais no TikTok, mostrando como as tramas foram capazes de extrapolar a tela da televisão para virar obsessão nas redes sociais. A hashtag #Kelmiro soma 153,2 milhões de visualizações, enquanto #VaiNaFé foi vista 3,5 bilhões na plataforma.

Já "Travessia" deu o que falar ao escalar a influenciadora Jade Picon para o elenco. No começo, ela foi bastante criticada por ter um papel importante na trama sem ter o registro para atuar. Além disso, Cássia Kis também gerou um reboliço nos bastidores ao declarar apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL. Ela foi mais de uma vez a manifestações golpistas organizadas após a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT.

Única do ranking a estrear primeiro no streaming, "Todas as Flores" gerou expectativa por ter por detrás o mesmo autor do sucesso "Avenida Brasil", João Emanuel Carneiro. Mesmo exibida em um horário ingrato na TV aberta (na faixa das 23h), ela ultrapassou "Fuzuê".

Esta última vem preocupando a emissora por sua baixa audiência. Renata Corrêa, roteirista de "Vai na Fé", passou a fazer parte do núcleo de autores para tentar reverter a aceitação ruim. Para a Globo, contudo, é preciso levar em conta também o calorão no Brasil e os apagões recentes em capitais importantes, como São Paulo e Rio de Janeiro, entre os fatores que fizeram a novela "flopar".