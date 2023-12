SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A pizzaria Paul's Boutique vai ganhar um endereço novo. A casa, que faz sucesso no Itaim Bibi, abre uma segunda unidade no Bom Retiro, bairro da região central de São Paulo.

A filial funciona em sistema de soft opening nesta sexta (22) e sábado (23), das 18h às 23h. O cardápio está com 30% de desconto nas datas.

Pizza de brócolis e linguiça, novo sabor da Paul's Boutique Divulgação Pizza de brócolis e linguiça, novo sabor da Paul's Boutique **** O endereço segue o estilo nova-iorquino e serve pizzas em fatias finas e compridas, e também discos inteiros, com 45 centímetros de diâmetro. O sabor carro-chefe é o que combina milho-doce, muçarela, creme de limão, pimenta-do-reino e parmesão.

Galeria Conheça restaurantes e bares secretos do Bom Retiro Endereços no bairro paulistano costumam funcionar a portas fechadas https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1759192301839331-conheca-restaurantes-e-bares-coreanos-secretos-no-bom-retiro *** Uma novidade é a cobertura que leva brócolis, linguiça do açougue do chef Jefferson Rueda, d'A Casa do Porco, creme de ricota, muçarela, cebola roxa e parmesão. Os preços partem de R$ 13 a fatia.

A Paul's foi inaugurada em fevereiro do ano passado sob o comando de Paul Cho, ex-Bráz Elettrica.

PAUL'S BOUTIQUE

Onde R. Silva Pinto, 450, Bom Retiro, região central

Telefone 11 98703-5750

Link https://www.instagram.com/paulsboutiquepizza/

SP