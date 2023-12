SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fábio Assunção não tem mais contrato fixo com Globo. Em uma publicação feita em suas redes sociais nesta sexta-feira, o ator disse que a parceria de 33 anos se encerrará junto com o ano, no dia 31 de dezembro.

"Eu tô agora, daqui a 10 dias, fechando um ciclo com a TV Globo de 33 anos. Eu fui para lá quando eu tinha 19 anos e agora, no dia 31, a gente passa a trabalhar em novos formatos", disse.

"É uma história assim que não dá para resumir um post, não tem como. Mais da metade da minha vida trabalhando com profissionais, técnicos, diretores, atores, atrizes, roteiristas, escritores, diretores de arte -figuras geniais que já se foram, que eu tenho saudade e gratidão por ter trabalhado. E com essa nova geração, esse novo talentos que chegam, e essa troca é contínua."

Fábio é mais um que vai passar a assinar contratos separados para cada produção da qual participar e não desfrutará mais do salário garantido, como Paulo Betti, Marieta Severo, Osmar Prado, Marjorie Estiano, Isis Valverde, Antonio Fagundes e Stênio Garcia. No vídeo que foi publicado, o ator refletiu sobre as três décadas de trabalho na emissora.