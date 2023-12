SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Beyoncé surpreendeu a todos ao chegar em Salvador, na Bahia, nesta quinta-feira (21) à noite para um evento de pré-estreia do documentário "Renaissance: A Film by Beyoncé". Além de deixar muitos fãs felizes, ela prestigiou uma marca brasileira, usando um look da estilista mineira Patrícia Bonaldi para desembarcar no país.

A artista escolheu três peças jeans do catálogo da marca PatBO: um casaco bordado, cujo valor é de R$ 9.998, um top bordado, de R$ 2.998, e uma calça, de R$ 3.998. O look completo soma R$ 16.994 e está disponível para compra no site da loja.

A estilista brasileira compartilhou a foto de Beyoncé vestindo as peças em sua conta do Instagram nesta sexta-feira (22). "Ela desembarcou de PatBO! Acho que esse ano meu coração não aguenta mais", escreveu.

Isso porque não é a primeira vez que a artista usa peças criadas por Bonaldi. Em um show da turnê "Renaissance" no Canadá, ela usou um body da marca, com direito a franjas, pedrarias e bordados prateados. Na época, Shiona Turni, estilista da artista, entrou em contato com a marca, que desenvolveu dois looks.

A mais recente escolha pela marca parece também ter tido o dedo da estilista. A conta oficial da PatBO publicou a imagem de Beyoncé descendo de seu jatinho e enviou um obrigada especial para Shiona Turni "por esse momento icônico".