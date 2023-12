SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cantar ao lado de Roberto Carlos foi o momento mais especial da carreira de Luísa Sonza, segundo a afirmação da própria cantora, após a exibição do especial do artista, na noite desta sexta-feira (22), na TV Globo.

"Não existem palavras que expressem o que sinto nesse momento", ela disse. "Roberto, te agradeço pela gentileza, amizade e generosidade. Isso ficará marcado em mim para sempre".

Luísa cantou "Chico", canção feita para o ex-namorado que a traiu. A música chegou ao primeiro lugar nas plataformas digitais. Como faz depois do fim do romance, ela omitiu o nome do ex na letra e dedicou a música a Roberto Carlos. Depois, em dueto, os dois cantaram "Olha", um dos clássicos românticos do cantor.

"O que eu tenho que fazer mesmo agora?", brincou Roberto após a saída de Luísa do palco.

A cantora ganhou elogios de Léo Santana, Juliette, Carlinhos Brown, Fábio Jr., Adriane Galisteu e Sabrina Sato, entre outros famosos.

O especial foi marcado também pelo reencontro de Roberto com Fábio Jr., após 29 anos, e participações de jovens talentos como Ana Castela e Jão, Mumuzinho.

Paulo Vieira também fez participações no programa, cantou "Ilegal, imoral ou engorda" e perguntou se Roberto já mandou nudes. "Ainda não", respondeu o rei ao humorista. Vieira sugeriu, então, que o QR Code ao final do programa oferecesse um nu do cantor, ao invés das tradicionais rosas.

Mas Roberto entregou flores mesmo.