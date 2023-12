RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Com quase 30 milhões de seguidores, Chiara Ferragni é uma influenciadora bem popular de moda nas redes sociais. Casada com o rapper italiano Fedez, ela foi multada em mais de um 1 milhão de euros, cerca de R$ 5,5 milhões, por "prática comercial incorreta", depois de uma parceria com a Balocco ? uma marca de pães e panetones -, com a venda de produtos para fins de caridade.

De acordo com a imprensa italiana, Chiara e a Balocco criaram um pandoro (um panetone sem frutas) de edição limitada e com um preço de 9 euros, um pouco mais de R$ 48, três vezes o preço habitual. Uma afirmação na caixa do produto sugeria que a venda de cada um do doce significaria uma doação ao hospital pediátrico Regina Margherita, em Turim.

Investigações da polícia levantaram que a doação, de 50 mil euros, tinha sido feita pela Balocco, antes de os doces irem à venda, e a famosa embolsou 1 milhão de euros com essa campanha. Sem citar o nome de Chiara Ferragni diretamente, a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni comentou sobre o assunto.

Ela fez críticas diretas aos influenciadores. "Eles não são aqueles que ganham muito dinheiro vestindo roupas e bolsas ou promovendo panetones caros fazendo as pessoas acreditarem que a caridade será feita, mas cujo preço servirá apenas para pagar cachês milionários". O discurso foi feito no domingo (17), no último dia do evento do partido "Irmãos de Itália".

Nesta segunda-feira (18), em vídeo publicado no Instagram, Chiara pediu desculpas aos fãs, mencionando um "erro de comunicação". "Sempre tive a convicção de que quem tem mais sorte tem a responsabilidade moral de fazer o bem. É isso que quero fazer agora: pedir desculpas. Vou devolver 1 milhão de euros ao Regina Margherita para o cuidado das crianças. Cometi um erro de comunicação. Um erro que guardarei no futuro, separando completamente qualquer atividade beneficente, que sempre fiz e continuarei a fazer, das atividades comerciais", disse.

Além de anunciar que pretende doar 1 milhão de euros para o hospital, ela confirmou que vai recorrer da decisão da Autoridade Italiana de Concorrência e Garantia do Mercado (AGCOM) em multá-la. "A multa é desproporcional e injusta. Nos próximos dias, falarei com o Rainha Margaret para entender como o hospital usará o dinheiro doado por mim e darei novidades. O meu erro permanece, mas quero ter a certeza de que algo positivo possa nascer desse erro", concluiu.